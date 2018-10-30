На Украине начали проверку из-за застрявших в порту овец

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Госпотребслужба Украины начала внутреннюю проверку в связи с ситуацией с овцами, которых в течение двух недель держали закрытыми на территории морского торгового порта "Черноморск" в Одесской области, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что 300 овец застряли в торговом порту "Черноморск" Одесской области, поскольку фуру с животными из-за бюрократических проволочек более двух недель не пропускали на Украину. При этом часть животных погибла, а живые овцы оставались в грузовике с трупами и голодали. В субботу фуру с овцами разгрузили в Винницкой области, более 50 животных погибли. По факту данного ЧП открыто уголовное дело.

Как отмечается в сообщении, созданная рабочая группа в течение двух недель должна будет обеспечить проведение проверки на соблюдение требований действующего законодательства Украины при помещении на карантин и оформлении документов на поголовье овец. В пресс-службе добавили, что животные были предназначены для экспорта в Турцию.