Более половины американцев не исключают иностранного вмешательства в выборы

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Свыше половины (55%) американцев не уверены в том, что избирательные системы США защищены от кибератак и других технологических угроз, свидетельствуют результаты опроса Pew Research Center.

Согласно данным опроса, 45% респондентов склонны скорее доверять безопасности избирательных систем США, при этом только 8% полностью уверены в их надежности. Еще 55% опрошенных заявили, что сомневаются в безопасности избирательных систем.

Респондентам также предложили ответить на вопрос о возможной попытке вмешательства других стран, включая Россию, в выборы в американский конгресс 6 ноября. Результаты опроса показали, что большинство (67%) американцев считают "очень" или "в некоторой степени" вероятным, что иностранные государства попробуют повлиять на предстоящие выборы.

Опрос проводился с 24 сентября по 7 октября среди 10683 совершеннолетних американцев. Погрешность — около 1,5 процентных пункта.

Предстоящие промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, имеют огромное значение для политического будущего страны. Они окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.