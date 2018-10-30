Эксперт рассказал, как Европа должна ответить на выход США из ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Европа в качестве ответа на возможный выход США из договора РСМД должна приложить усилия для заключения нового международного договора о запрещении всех видов крылатых ракет с возможностью ядерного оснащения, заявил РИА Новости эксперт исследовательской группы по вопросам мира и безопасности GRIP Жан-Мари Коллен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не намерены более соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, так как Москва, по мнению американской стороны, его "нарушает", и выйдут из него. Возможность развития событий по такому сценарию вызвала обеспокоенность в Европе.

"Теперь для европейских государств открываются два пути. Первый – поддаться процессу и начать разрабатывать единую политику ядерного сдерживания, возможно, на основе ядерного арсенала Франции, и тем самым еще больше ослабить мировую безопасность", — сказал эксперт, анализируя возможную ситуацию в случае выхода США из договора о РСМД.

"Либо есть путь укрепить европейскую безопасность, а значит и международную, поддержав инициативу, выдвинутую в ООН в 2016 году Швейцарией и Швецией о запрещении всех категорий крылатых ракет с ядерным потенциалом, то есть и той российской ракеты, из-за которой США, как они говорят, выходят из договора", — считает он.

"Будущий договор мог бы быть направлен на все ядерные государства — США, Китай, Францию, Индию, Россию, которые обладают такими возможностями. Кроме того, было бы целесообразно, чтобы европейские государства также подтвердили свою готовность поддержать Договор о запрещении ядерного оружия", — полагает аналитик.

По его словам, сотни миллионов европейцев теперь могут столкнуться с риском, "как и в начале 1980-х годов, увидеть еще больше ядерных ракет, которые будут направлены на их города".

"Следует подчеркнуть, что этот риск перевооружения появляется в тот самый момент, когда все государства, обладающие ядерным оружием, уже приступили к процессу модернизации и обновления своих ядерных арсеналов", — предостерег он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.