В Хиросиме призвали США не выходить из договора о РСМД

ТОКИО, 30 окт — РИА Новости. Мэр японского города Хиросима Кадзуми Мацуи призвал США не выходить из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, выступив во вторник на пресс-конференции, видеозапись которой выложена на сайте городской администрации.

"У США и России есть обязательства вести переговоры о ядерном разоружении. Мы настоятельно требуем принять усилия для тщательного выполнения договора на основе здравого смысла", — сказал мэр.

Хиросима вместе с Нагасаки стали жертвами американских атомных бомбардировок в 1945 году, из-за которых в общей сложности погибло около 214 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора.

Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.