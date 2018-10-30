Будущий глава МИД Мексики отказался отозвать приглашение Мадуро

МЕХИКО, 30 окт – РИА Новости. Будущий глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил в понедельник, что приглашение президенту Венесуэлы Николасу Мадуро на инаугурацию избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора отозвано не будет.

Ранее это приглашение вызвало определенную волну протеста. Пользователи социальных сетей начали кампанию под хештегом #MaduroNoEresBienvenido (Мадуро, тебя не ждут). К ней присоединился, к примеру, бывший президент Мексики Фелипе Кальдерон.

"Мексика никогда не исключала какую-либо страну с дипломатическим представительством (из списка приглашенных на церемонию инаугурации – ред.). В недавней истории Мексики, включая два правительства Партии национального действия, Венесуэла приглашалась. В случае с (президентом Мексики) Висенте Фоксом приехал Уго Чавес. На присягу (Фелипе) Кальдерона Венесуэла была приглашена также", — заявил Эбрард журналистам.

Действующие власти Мексики более чем критически относятся к Мадуро. Страна входит в "Группу Лимы", которая объединяет 12 государств Северной и Южной Америки, сформировавших в августе 2017 года данное объединение и выступающих против нарушения демократического порядка в Венесуэле. В свою очередь Каракас обвинял Мехико в причастности к неудавшемуся покушению на Мадуро в августе этого года.

Сам Лопес Обрадор, придерживающийся левых взглядов, ранее говорил о невмешательстве в дела других народов как об основополагающем принципе политики своего будущего правительства на международной арене в привязке к ситуации с Венесуэлой. Пока официальный Мехико всегда поддерживал принимаемые Организацией американских государств (ОАГ) меры и заявления о необходимости восстановления демократических институтов в этой южноамериканской стране.