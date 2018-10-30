МЕХИКО, 30 окт – РИА Новости. Будущий глава министерства обороны Бразилии в правительстве Жаира Болсонару Аугусту Элену опроверг возможность военного вторжения в Венесуэлу для свержения правительства Николаса Мадуро.

Ранее с таким же опровержением выступил МИД Колумбии. Газета Folha de Sao Paulo опубликовала до этого заявление некоего колумбийского источника, который утверждает, что если будущий президент Бразилии Болсонару захочет свергнуть Мадуро военным путем, то он сможет рассчитывать на поддержку Колумбии.

"Это противоречит принципам нашей внешней политики, которая предполагает невмешательство во внутренние дела других стран", – приводит Folha de Sao Paulo заявление Элену.