Непогода на французской Корсике оставила без света свыше 16 тысяч человек

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. По меньшей мере 16,5 тысяч человек остались без электричества из-за сильных порывов ветра на французском острове Корсика, сообщает французская энергетическая корпорации Electricite de France (EDF).

"Этим вечером 16.500 пользователей остались без электричества. Затронута вся Корсика", — пишет EDF в Twitter.

Специалисты компании работают над возобновлением электроснабжения.

Ранее сообщалось, что из-за сильных порывов ветра на Корсике объявлен красный — максимальный — уровень метеопасности. Порывы ветра на острове достигают 120 — 150 километров в час. Еще в 28 департаментах на юго-востоке Франции был введен оранжевый уровень опасности из-за дождей, гроз и угрозы наводнений, а также снега и гололедицы.