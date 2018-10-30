В Каире отметили 75-летие российско-египетских дипломатических отношений

КАИР, 30 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова. Зажигательными египетскими народными танцами под традиционную музыку отметили в Египте 75-летие установления российско-египетских дипломатических отношений.

Один из старейших египетских танцевальных коллективов — Национальный ансамбль народных искусств — выступил перед гостями с красочным и задорным праздником музыки и движения.

Организатором торжества, прошедшего в малом зале Каирского оперного театра под патронажем президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, выступила Египетская ассоциация выпускников советских и российских вузов.

По словам посла России в Египте Сергея Кирпиченко, подписанный между двумя странами во время недавнего визита египетского лидера в Россию договор о всестороннем сотрудничестве и стратегическом партнёрстве "мог быть заключен только между настоящими партнерами и закладывает прочный фундамент в развитие двусторонних отношений".

"Двусторонние отношения между нашими странами в последнее время совершили качественный скачок в своем развитии, и недавняя встреча президента Египта с президентом России Владимиром Путиным ясно продемонстрировала взаимопонимание между двумя лидерами по региональным и международным вопросам", — сказал Кирпиченко.

По словам представителя министерства культуры Египта Хишама Азми, предстоящий в 2020 году перекрестный год гуманитарного сотрудничества между Египтом и Россией позволит развить египетско-российское взаимопонимание и сотрудничество и поспособствует развитию двусторонних культурных связей. "У Египта и России есть все возможности и ресурсы, чтобы реализовать мечты и стремления наших народов к сотрудничеству", — сказал Азми.

Дипломатические отношения между СССР и Египтом были установлены 26 августа 1943 года. В 1991 году Египет заявил о признании Российской Федерации в качестве продолжательницы бывшего СССР.

В 1950–1960 годах Египет был важнейшим партнером СССР на Ближнем Востоке. Однако после смены политического курса при президенте Анваре Садате в начале 1970-х годов в отношениях двух стран наступило охлаждение. Улучшение началось в середине 1980-х годов благодаря личному участию тогдашнего президента Египта Хосни Мубарака.

За прошедшие годы российско-египетское взаимодействие значительно укрепилось, выйдя на качественно новый уровень. Между двумя странами осуществляется активный политический диалог, развивается сотрудничество в различных областях.