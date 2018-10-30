СМИ: в Канаде арестовали подростка за сообщения с угрозами в адрес школы

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Подросток был арестован полицией в канадской провинции Новая Шотландия за отправления школе онлайн-сообщений с угрозами, сообщает телеканал CTV News со ссылкой на канадскую полицию.

По данным телеканала, 15-летний подросток в понедельник отправил сообщения с угрозами в школу Cape Breton в городе Мэбау. После получения сообщений занятия в школе были отменены, на место прибыли сотрудники полиции.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Полиция ведет расследование случившегося.