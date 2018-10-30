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"Его девочка". Кто привел Меркель в большую политику и чем она запомнится

(обновлено: 08:01 30.10.2018)
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© AP Photo / Fritz Reiss)Немецкие политики Ангела Меркель и Гельмут Коль. 2005 годНемецкие политики Ангела Меркель и Гельмут Коль. 2005 год
© AP Photo / Fritz Reiss)

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. На протяжении последнего десятилетия Ангела Меркель возглавляла список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. Однако 29 октября она заявила, что оставит пост канцлера в 2021 году и отойдет от всех дел в партии ХДС. Чем запомнилась Меркель и как при ней изменилась Германия — в материале РИА Новости.

Любимая девочка Коля

У канцлера подчеркнуто сдержанный имидж: Меркель носит однотонные пиджаки, никаких колец, браслетов и серег. Из-за ее скромности и кажущейся нерешительности в немецком языке даже появился глагол merkeln ("меркелить") — "быть нерешительным, сомневаться".

Соперники воспринимают ее как слишком мягкую, лишенную лидерских качеств — и попадают в ловушку. Один из немецких журналов в начале правления Меркель назвал ее "серой жемчужиной Германии".

К власти она пришла в 2005 году: первая женщина-канцлер, самый молодой глава правительства ФРГ, первый лидер с естественно-научным образованием.

С раннего детства Меркель была прилежной, ответственной и целеустремленной. Особенно легко ей давались математика, английский и русский. Знание русского она нередко демонстрировала на переговорах с Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Впрочем, в молодости ничто не сулило ей статус одного из самых авторитетных политиков в мире: после окончания физического факультета Лейпцигского университета имени Карла Маркса Ангела защитила диссертацию и с головой погрузилась в науку.

В большую политику она пришла уже после падения Берлинской стены и за считаные годы сделала головокружительную карьеру. Это объясняли покровительством канцлера Гельмута Коля: он по-отечески называл ее "своей девочкой" и в 1991-м назначил министром по делам женщин и молодежи.

Отношения между ними испортились через восемь лет. К тому времени Меркель стала генсеком Христианско-демократического союза (ХДС), а Коль — почетным председателем партии. Разгорелся скандал по поводу незаконного финансирования ХДС — в обход закона "О политических партиях": выяснилось, что Коль получил от неких спонсоров несколько миллионов немецких марок. Первой отставки Коля потребовала "его девочка" Меркель.

© AP Photo / Jan Bauer, fileБывший канцлер Германии Гельмут Коль возле Бранденбургских ворот. 2003 год
© AP Photo / Jan Bauer, file
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль возле Бранденбургских ворот. 2003 год

Сделана в ГДР

Имидж Ангелы никогда не был запоминающимся, немцы полюбили ее за "скромное обаяние обыкновенной женщины". В интервью она рассказывала, что в свободное время любит готовить картофельный суп и рулады (рулеты из мяса), ездить по магазинам на автомобиле Volkswagen Golf, выращивать овощи. За это ее ласково прозвали Mutti ("мамочка") и как-то пригласили в одну из кулинарных программ. В Германии даже выпустили мягкую игрушку "Сердитый котик" (Grumpy Cat) в образе канцлера, а также куклу Барби с рыжими волосами и в брючном костюме.

Меркель родилась в ГДР, поэтому у нее остались некоторые "советские привычки" — этим она тоже поделилась в одном из интервью. Так, Ангела говорила, что иногда хватает с полки в магазине вещь, хотя та ей совсем не нужна. "Тяга к накоплению запасов сидит во мне глубоко и объясняется тем, что в условиях дефицита люди покупали все подряд", — призналась канцлер. Кроме того, она долго привыкала к слову "супермаркет", продолжая называть его "универсамом". Также Ангела любит истинно "советские блюда": лечо, солянку и шашлык.

Неловкие ситуации

За свою политическую карьеру Меркель неоднократно оказывалась в центре скандалов. Например, когда она, в отличие от занимавшего тогда пост канцлера Германии Герхарда Шредера, поддержала американскую кампанию в Ираке, а также отправилась с визитом в Вашингтон, вызвав гнев в ФРГ.

Конфуз случился и в 2007-м, после того как Меркель приняла в Берлине Далай-ламу XIV. Советникам канцлера по внешнеполитическим вопросам пришлось потом заверять Пекин в том, что Германия с уважением относится к территориальной целостности Китая и не признает автономию Тибета.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© AFP 2018 / Tobias Schwarz
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Неоднозначно восприняли и ее посещение концлагеря Дахау за пару месяцев до выборов в бундестаг: Меркель упрекнули в том, что она "эксплуатирует едва ли не главную трагедию ХХ века ради того, чтобы набрать политические очки". Масла в огонь подлило то, что после осмотра мемориального комплекса Меркель направилась в пивную на встречу со своими сторонниками.

Представители ЛГБТ-сообщества обиделись на канцлера, когда она выступила против усыновления детей гомосексуальными парами. Меркель объяснила, что "воспитание в таких семьях едва ли пойдет детям на пользу".

В 2013-м разразился громкий скандал из-за американской слежки. Только ленивый не критиковал канцлера за то, что она "позволяет Вашингтону шпионить за немцами и перестала отстаивать интересы своего народа". Позиция Меркель тогда и правда была неубедительной.

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© Ruptly
Антимигрантские протесты в немецком Хемнице

Политика открытых дверей

Самым серьезным вызовом для Европы со времен Второй мировой войны и для политики канцлера стал стремительный поток мигрантов и беженцев, хлынувший в 2015 году. Основной удар пришелся на Германию. Заявление Ангелы Меркель о том, что ФРГ будет проводить политику открытых дверей и принимать практически всех беженцев из Сирии, немцы вначале восприняли с энтузиазмом. Однако настроения в обществе быстро изменились.

В результате обстановка накалилась до предела, а недовольство выплеснулось в уличные протесты. В восточной части Германии набрало обороты националистическое движение PEGIDA, в целом стране симпатии немцев завоевала ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ): образованная всего пять лет назад, она прошла в ландтаги всех 16 федеральных земель и бундестаг.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Меркель оправдывалась тем, что страна нуждается в рабочей силе, особенно в условиях старения населения и демографического кризиса. Однако не все приняли этот аргумент, посчитав, что многие беженцы и мигранты не намерены трудиться и большинство рассчитывает жить на социальное пособие — то бишь за счет немецких налогоплательщиков.

Помимо прочего, канцлера обвиняют в том, что массовые случаи домогательств и ограблений в Кельне и ряде других немецких городов в новогоднюю ночь 2016 года, теракты в 2016-м и события в Хемнице, где в массовой драке мигранты убили 35-летнего Даниэля Хиллига, — не что иное, как следствие политики открытых дверей.

Отношения с ЕС

При Меркель, провозгласившей курс на еще большую интеграцию Евросоюза, Германия стала не только экономическим, но и политическим локомотивом ЕС. Берлин превратился в политическую столицу Европы, отодвинув на второй план Брюссель, Париж и Лондон.

Не секрет, что это вызывает раздражение у многих в ЕС. ФРГ не раз демонстрировала партнерам способность довольно жестко навязывать свою волю. Достаточно вспомнить показательную порку Греции во время кризиса, миграционную политику или антироссийские санкции, поддерживаемые далеко не всеми в Евросоюзе.

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Отношения с Россией

Что касается России, то Меркель, несмотря на политику санкций, сохранила активный диалог с Москвой. Вот несколько свежих примеров. В мае канцлер одной из первых прилетела на встречу с Владимиром Путиным после его инаугурации на четвертый президентский срок. А после недавнего саммита в Стамбуле немецкие СМИ и вовсе раскритиковали Меркель за "излишнее дружелюбие" к Путину.

Впрочем, несмотря на частые контакты на высшем уровне, отношения между странами переживают один из самых сложных периодов за всю постсоветскую историю: политические и культурные связи пробуксовывают, многие экономические — заморожены. Трещина образовалась сразу после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года, а гражданский конфликт на востоке Украины лишь усугубил проблему.

Ангела Меркель во время заседания парламентского блока ХДС/ХСС в бундестаге. 20 ноября 2017
© REUTERS / Axel Schmidt
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Тем не менее все это не помешало главам двух государств договориться о проекте "Северный поток — 2". Для ряда европейских коллег канцлера он как кость в горле. Многим не нравится сотрудничество Путина и Меркель, как и то, что дивиденды от проекта получит именно Германия, превратившись в газовый хаб Западной Европы. Подготовка к началу строительства выходит на финишную прямую, поэтому активное сотрудничество в этой сфере продолжится.

И все же между Россией и Германией сохраняются серьезные политические разногласия. Даже если санкции в будущем отменят, Москве и Берлину придется приложить немало усилий для восстановления отношений на уровне до 2014 года.

P. S.

Если подводить промежуточный итог правления Ангелы Меркель, стоит вспомнить не только мигрантов и политические промахи канцлера, но и экономические успехи, которых добилось правительство под ее руководством. На это указывают и многие эксперты. Так, за 13 лет у немцев существенно повысилась зарплата, улучшились условия труда, госбюджет стал профицитным, а безработица снизилась.

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Ар Славински
Фрау уже не та.
08:38
30.10.2018
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