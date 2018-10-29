Нетаньяху заинтересован во встрече с Путиным 11 ноября в Париже, пишут СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заинтересован в том, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным в начале ноября во Франции для обсуждения военной координации в Сирии, цитируют местные СМИ высокопоставленный источник в руководстве страны.

Вопрос о продолжении взаимодействия, в котором израильтяне видят залог свободы действий в соседней стране, приобрел особую актуальность после трагического инцидента с самолетом-разведчиком ВКС РФ Ил-20, случайно сбитым сирийскими зенитчиками при отражении налета ВВС еврейского государства.

"Существует вероятность того, что Нетаньяху и Путин встретятся в Париже и обсудят дальнейшую военную координацию между двумя странами после гибели в сентябре в Сирии российского самолета-разведчика", — цитирует новостной интернет-ресурс "Уай-нет" неназванный источник в израильских политических кругах.

"Окончательно это еще не согласовано, но есть хороший шанс, что встреча в Париже состоится", — приводит его слова Десятый телеканал

На 11 ноября в столице Франции запланированы торжественные мероприятия с участием десятков мировых лидеров в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале октября заявил о договоренности в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы продолжить работу над сотрудничеством в области безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Нетаньяху может состояться, однако конкретных сроков пока нет.

После трагедии с Ил-20, унесшей жизни 15 российских военнослужащих, оба лидера не раз общались по телефону, но личной встречи еще не было.

Местные СМИ также приводят высказывания чиновника о том, что удары по Сирии израильтяне наносили и после инцидента с Ил-20. "По его словам, военная координация с русскими продолжается, как и раньше, несмотря на кризис", — передает Десятый телеканал.

В Сирии израильтяне атакуют объекты военного присутствия Ирана и его сателлитов. По их собственным оценкам, за последние два года таких операций было порядка двух сотен.