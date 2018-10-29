В МИД прокомментировали итог голосования в ООН по проекту резолюции о ДРСМД

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Москва намерена продолжить политико-дипломатические усилия в поддержку Договора о ракетах средней и меньшей дальности, даже несмотря на итоги голосования в Первом комитете Генассамблеи ООН.

"Глубоко разочарованы итогами голосования в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросу о внесении на рассмотрение российского проекта резолюции в поддержку Договора о РСМД. Вызывает недоумение, что работа над документом, актуальность которого не подлежит сомнению, была заблокирована под надуманным процедурным предлогом. Не выдерживает никакой критики попытка обосновать отказ от предметного обсуждения российской инициативы формальным истечением сроков подачи проектов на фоне форс-мажорных обстоятельств, побудивших нас обратиться к международному сообществу за содействием в сохранении ДРСМД в связи с внезапными заявлениями США о намерении в одностороннем порядке выйти из Договора", — говорится в комментарии МИД.

Отмечается, что в вопросе обсуждения данного проекта "дело так и не дошло до содержательного разговора". При этом 55 стран по факту высказались против даже самой идеи рассмотрения в Первом комитете ГА ООН вопроса о поддержании жизнеспособности ДРСМД, "хотя он со всей очевидностью является одним из центральных элементов глобальной архитектуры контроля над ракетно-ядерными вооружениями".

"Особенно странно выглядят в этом списке государства, регулярно сетующие с высоких трибун на "отсутствие прогресса в сфере ядерного разоружения" и радеющие за соблюдение международных договоров. Но в данном случае они почему-то предпочитают не замечать, что ДРСМД поставлен под прямую угрозу в результате недальновидных и деструктивных действий Вашингтона и что такое развитие событий может теперь негативно сказаться и на Договоре о СНВ", — заявили в российском дипведомстве.

"Мы благодарны всем тем, кто продемонстрировал независимую позицию и ответственный подход к вопросам укрепления механизмов контроля над вооружениями, стабильности и безопасности, проявив готовность работать с предложенным Россией проектом резолюции в целях поддержания жизнеспособности ДРСМД. Имея в виду продолжить политико-дипломатические усилия в поддержку Договора, рассчитываем на дальнейшее конструктивное взаимодействие с этими странами", — подчеркнули в российском МИД.