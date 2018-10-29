Внешняя политика США не влияет на выборы в 2018 году, заявил политолог

ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Внешнеполитические проблемы не оказывают влияния на выборы в конгресс США в 2018 году, считает сторонник Демократической партии, политолог Джеймс Карвилл.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будут полностью избраны палата представителей (435 мест) и около трети сената (35 из 100 мест).

Выступая в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, эксперт упомянул ситуацию с колонной из нескольких тысяч мигрантов из Латинской Америки, которые через Мексику пытаются попасть в США. Он сравнил ситуацию со вспышкой вируса Эбола в Африке в 2016 году.

"Эбола длилась вплоть до дня голосования, а на следующий день этого кризиса уже не было. Караван – это Эбола-2018, и я могу с вами поспорить, что через неделю его уже не будет в новостях", — считает Карвилл.

Он также высказал мнение, что американцы на выборах в конгресс не голосуют за "западный союз", Транстихоокеанское торговое соглашение и другие подобные вопросы. "Это не является реальным фактором на этих выборах… У нас нет больших дебатов по внешней политике. Это караван и ничего больше", — добавил эксперт.

В свою очередь сторонница республиканцев, политтехнолог Мэри Маталин отметила, что за многими вопросами внешней политики стоят внутренние проблемы США.

"Караван может уйти из новостей, но миграционная проблема не уйдет, пока нет сбалансированной признанной (всеми — ред.) конкретной реформы — это признают все", — сказала эксперт, которая в 2000-е годы работала помощником президента Джорджа Буша-младшего.

При этом ни один из экспертов не упомянул Россию, которую ранее власти США обвиняли во вмешательстве в выборы 2016 года и попытках вмешаться в выборы 2018 года. Россия категорически отрицает такие обвинения, называя их бездоказательными.

Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак оценил численность первого каравана беженцев, которые направляются к границе США, в более чем семь тысяч человек. Эта колонна беженцев из беднейших стран Латинской Америки (Гондураса, Гватемалы и Сальвадора) начала свой путь в сторону США несколько дней назад. Люди намерены дойти до американского города Макаллен.

Президент США Дональд Трамп утверждал, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба и поручил направить военнослужащих на границу. Посол Гондураса в Мексике Альден Ривера Монтес во вторник опроверг утверждения Трампа о том, что в составе каравана мигрантов в сторону США двигаются преступные элементы.