Обвиняемого в убийстве 11 человек в синагоге США оставили под арестом

ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Суд оставил под арестом Роберта Боуэрса, который обвиняется в убийстве 11 человек в синагоге города Питтсбурга, сообщило местное издание Pittsburgh Post-Gazette со ссылкой на федерального прокурора США Скотта Брэди.
Нападение на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания) произошло утром 27 октября, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. Погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.