Обвиняемого в убийстве 11 человек в синагоге США оставили под арестом

ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Суд оставил под арестом Роберта Боуэрса, который обвиняется в убийстве 11 человек в синагоге города Питтсбурга, сообщило местное издание Pittsburgh Post-Gazette со ссылкой на федерального прокурора США Скотта Брэди.

Боуэрс предстал перед судом в понедельник для предварительного установления личности. Следующее заседание, как ожидается, состоится в четверг. Боуэрс был на инвалидном кресле. Он получил ранение в ходе перестрелки с полицией. Прокуратура предъявила Боуэрсу обвинения по трем десяткам пунктов и заявила, что будет добиваться смертной казни.

Нападение на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания) произошло утром 27 октября, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. Погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.