Замглавы МИД и спецпредставитель правительства Франции провели переговоры

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил со спецпредставителем правительства Франции Жан-Пьером Шевенманом ситуацию на Украине и сферу европейской безопасности, сообщили в МИД РФ.

"Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и некоторые международные проблемы, включая ситуацию на Украине, пути преодоления негативных тенденций в сфере европейской безопасности. Подчеркнута важность усилий по поддержанию стратегической стабильности. Подтверждена взаимная заинтересованность в развитии двустороннего диалога в духе традиций дружбы между народами России и Франции", — говорится в сообщении.