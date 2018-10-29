ЦИК ЛНР сформировал участковые избирательные комиссии

ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Луганской народной республики завершила процесс формирования участковых избирательных комиссий для проведения выборов главы и депутатов Народного совета, запланированных на 11 ноября, сообщила РИА Новости председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

"Территориальными избирательными комиссиями для организации и подготовки проведения, назначенных на 11 ноября 2018 года, выборов главы и депутатов Народного совета ЛНР созданы участковые избирательные комиссии на всех избирательных участках в ЛНР", — сказала она.

Кравченко уточнила, что уже утверждены персональные составы участковых избирательных комиссий. По ее словам, членам участковых избирательных комиссий было предоставлено все необходимое для организации работы. В общей сложности на территории ЛНР сформировано 14 территориальных избирательных комиссий (ТИК) и 316 избирательных участков, на которых будут работать участковые избирательные комиссии.

"Процесс подготовки к проведению выборов главы и депутатов Народного совета осуществляется в соответствии с утвержденным планом мероприятий, со строгим соблюдением законодательства Луганской народной республики", — дополнила Кравченко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.