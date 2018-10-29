ЦИК ЛНР сформировал участковые избирательные комиссии

ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Луганской народной республики завершила процесс формирования участковых избирательных комиссий для проведения выборов главы и депутатов Народного совета, запланированных на 11 ноября, сообщила РИА Новости председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
Кравченко уточнила, что уже утверждены персональные составы участковых избирательных комиссий. По ее словам, членам участковых избирательных комиссий было предоставлено все необходимое для организации работы. В общей сложности на территории ЛНР сформировано 14 территориальных избирательных комиссий (ТИК) и 316 избирательных участков, на которых будут работать участковые избирательные комиссии.
"Процесс подготовки к проведению выборов главы и депутатов Народного совета осуществляется в соответствии с утвержденным планом мероприятий, со строгим соблюдением законодательства Луганской народной республики", — дополнила Кравченко.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.