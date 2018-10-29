В Боснии и Герцеговине задержали мигранта, подозреваемого в пяти убийствах

БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Полиция Унско-санского кантона (округа) Боснии и Герцеговины (БиГ) задержала на западе страны вблизи границы с Хорватией мигранта, подозреваемого в убийстве пяти человек, сообщил начальник окружной полиции Муйо Коричич.

"Речь идет о человеке, который задержан две недели назад за другие преступления. Дополнительная проверка показала, что он находится в розыске за убийство пяти других нелегальных мигрантов в ходе конфликта между ними в Македонии", — заявил начальник полиции телевидению Унско-санского кантона.

По его словам, на территории округа в районе границы с Хорватией растет число преступлений вместе с наплывом мигрантов, которые стремятся пройти в ЕС.

"За четыре месяца мы зарегистрировали 250 преступлений – попыток убийства, изнасилований, тяжких краж. После применения дополнительных мер полицией в последнюю неделю не было серьезных преступлений, связанных с мигрантами", — отметил Коричич.

Он уточнил, что региональные власти запретили приток новых мигрантов и в течение недели вернули от пограничного округа в приемные центры внутри БиГ около 700 человек. При этом около 200 мигрантов продолжают блокировать трассу и КПП Малевац между боснийским Бихачем и хорватским Карловцем.

В Бихаче в понедельник местные жители провели массовую акцию протеста с требованием убрать мигрантов от Малеваца, так как блокада погранперехода мешает предпринимательству и частным поездкам.