Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением самолета в Индонезии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму своему индонезийскому коллеге с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой, в которой погибли почти 190 человек.

"От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с роковым инцидентом, унесшим жизни 189 пассажиров самолета авиакомпании Lion Air, который потерпел крушение у берегов острова Ява", — говорится в телеграмме на имя главы Совета представителей регионов Народного консультативного конгресса Индонезии Усмана Сапте.

Скорбим вместе с индонезийским народом и выражаем глубокое сочувствие в этот тяжелый момент семьям погибших, добавляет Матвиенко.

Лайнер, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33 (2.33 мск). В заявлении авиакомпании Lion Air сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шестеро других членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.