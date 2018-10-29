Кадыров выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индонезии

На месте крушения пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании Lion Air у западного побережья острова Ява. 29 октября 2018

На месте крушения пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании Lion Air у западного побережья острова Ява. 29 октября 2018

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с крушением самолета Lion Air у берегов Индонезии.

Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в пятницу. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших при авиакатастрофе у побережья индонезийского острова Ява", — написал Кадыров в Telegram-канале.