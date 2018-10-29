В Молдавии бизнесмена Шора оштрафовали за зарубежное финансирование партии

КИШИНЕВ, 29 окт — РИА Новости. Суд Кишинева оштрафовал известного молдавского бизнесмена, мэра города Оргеев Илана Шора за незаконное финансирование партии "Шор" из зарубежных фондов во время предвыборной кампании.

В мае этого года кандидат от партии "Шор" на пост мэра Кишинева Регина Апостолова была снята с предвыборной гонки из-за того, что политформирование использовало во время предвыборной кампании средства из зарубежных фондов. Поводом для этого стала жалоба представителей Партии национального единства Анатолия Шалару и Константина Кодряну.

"Суд постановил: признать виновным (Шора — ред.) в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 48 (1) Уголовного кодекса Республики Молдова и назначить ему наказание в виде штрафа", — говорится в решении суда.

Сам Шор на заседание не явился и причину отсутствия не объяснил. Суд отметил, что вина лидера партии "полностью установлена и доказана". Размер штрафа не оглашается.

Шор, который является супругом известной российской певицы Жасмин, в июне 2017 года был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях.

В 2014 году из трех банков Молдавии было выведено около одного миллиарда евро. По заказу правительства Молдавии было проведено расследование. В отчете международного детективного агентства Kroll фигурировало имя Шора, который занимал должность председателя админсовета Banca de Economii (бывший "Сберегательный банк"). В докладе сообщалось о транзакциях в молдавских банках акций ВЕМ, Unibank и Banca Sociala (Соцбанк), одним из акционеров которых являлся Шор.