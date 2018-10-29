Министр обороны Греции заявил о желании продолжить сотрудничество с Россией

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Греция настроена на продолжение военно-технического сотрудничества с Россией. Об этом министр обороны Греции Панос Камменос заявил на встрече с главой оборонного ведомства России Сергеем Шойгу.

"Я хотел бы также сказать, что Греция в течение многих лет имеет стратегическое партнерство с Россией, и также имеет оружейные системы, выпускаемые российской военной промышленностью. Мы поддерживаем их в боеспособном состоянии, и мы бы хотели обсудить способы продолжения нашего сотрудничества", — сказал Камменос.