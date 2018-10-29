Sputnik поделится опытом с журналистами из 34 стран

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik открывает в понедельник международную сессию проекта SputnikPro для молодых журналистов и медиаменеджеров. На протяжении четырёх дней ведущие российские эксперты расскажут зарубежным гостям о принципах работы современного мультимедийного СМИ и основных тенденциях развития мирового информационного пространства.

В московской сессии принимают участие представители рекордного для SputnikPro количества стран — 34. Среди них журналисты газет The Hankyoreh (Южная Корея), As Sabah (Тунис), Nhân Dân (Вьетнам), Standard (Танзания), информационных агентств PNA (Филиппины), SUNA (Судан), WAM (ОАЭ), Nova (Италия), телеканалов Phoenix TV (Китай), Aaj Tak (Индия), радио Channel Africa (ЮАР) и ряда других средств массовой информации.

"Это прекрасная возможность отточить мастерство и установить контакты с коллегами из СМИ других стран. Важную роль в современной журналистике играют новые технологии, поэтому я больше всего ожидаю мастер-класса о новых медиа и маркетинге в социальных сетях", — отметила заместитель главного редактора хорватского журнала Novosti Тамара Опачич.

"Хотелось бы овладеть здесь новыми навыками в области создания сообщений, особенно по международной тематике. Кроме того, интересно узнать о специфике работы российских новостных агентств, а также о новых трендах в онлайн-медиа. Надеюсь, что мое участие в программе внесет вклад в развитие сотрудничества между нашими СМИ", — поделилась своими ожиданиями корреспондент иракского телеканала AlsumariaTV Синтия Сааде.

© Sputnik / Евгения Новоженина Участники международной сессии проекта SputnikPro для молодых журналистов и медиаменеджеров © Sputnik / Евгения Новоженина Участники международной сессии проекта SputnikPro для молодых журналистов и медиаменеджеров

"Рассчитываю благодаря этому проекту приобрести новый опыт и знакомства среди иностранных коллег. Буд рад, если мое участие в сессии поспособствует сближению народов России и Индонезии", — подчеркнул журналист индонезийского портала Sindonews.com Виктор Маулана.

"Одна из целей проекта SputnikPro состоит в предоставлении молодым специалистам платформы для обмена опытом и налаживания диалога, — сказал заместитель главного редактора Sputnik Антон Анисимов. — Тем радостней для нас в этом году наблюдать интерес к нему ведущих СМИ такого большого числа стран. Надеюсь, что в будущем масштабы проекта будут только расти".

Ранее в рамках SputnikPro прошли две отдельные сессии для журналистов из Турции и Латинской Америки.

SputnikPro — международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие международных медиакоммуникаций и межкультурных связей между журналистами. SputnikPro для журналистов из зарубежных стран реализуется при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

© Sputnik / Евгения Новоженина Участники международной сессии проекта SputnikPro для молодых журналистов и медиаменеджеров © Sputnik / Евгения Новоженина Участники международной сессии проекта SputnikPro для молодых журналистов и медиаменеджеров

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