Sputnik поделится опытом с журналистами из 34 стран

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik открывает в понедельник международную сессию проекта SputnikPro для молодых журналистов и медиаменеджеров. На протяжении четырёх дней ведущие российские эксперты расскажут зарубежным гостям о принципах работы современного мультимедийного СМИ и основных тенденциях развития мирового информационного пространства.
"Это прекрасная возможность отточить мастерство и установить контакты с коллегами из СМИ других стран. Важную роль в современной журналистике играют новые технологии, поэтому я больше всего ожидаю мастер-класса о новых медиа и маркетинге в социальных сетях", — отметила заместитель главного редактора хорватского журнала Novosti Тамара Опачич.
"Хотелось бы овладеть здесь новыми навыками в области создания сообщений, особенно по международной тематике. Кроме того, интересно узнать о специфике работы российских новостных агентств, а также о новых трендах в онлайн-медиа. Надеюсь, что мое участие в программе внесет вклад в развитие сотрудничества между нашими СМИ", — поделилась своими ожиданиями корреспондент иракского телеканала AlsumariaTV Синтия Сааде.
"Рассчитываю благодаря этому проекту приобрести новый опыт и знакомства среди иностранных коллег. Буд рад, если мое участие в сессии поспособствует сближению народов России и Индонезии", — подчеркнул журналист индонезийского портала Sindonews.com Виктор Маулана.
Ранее в рамках SputnikPro прошли две отдельные сессии для журналистов из Турции и Латинской Америки.
SputnikPro — международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие международных медиакоммуникаций и межкультурных связей между журналистами. SputnikPro для журналистов из зарубежных стран реализуется при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.