Украинские силовики 144 раза за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 140 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"За период с 22 по 28 октября вооруженные силы Украины 144 раза нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено 13 снарядов калибром 122 миллиметра, 22 танковых снаряда, 214 мин калибром 120 и 82 миллиметра, также один раз применялся ударный БПЛА", — заявил представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что в результате обстрелов повреждения получили два дома.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.