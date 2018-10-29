Украинские силовики 144 раза за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 140 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что в результате обстрелов повреждения получили два дома.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.