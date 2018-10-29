Израильский генерал назвал военное столкновение с Ираном крайней мерой

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Израиль рассматривает военное столкновение с Ираном только как крайнюю меру, но такая возможность существует, заявил бывший глава Совета по национальной безопасности, бывший заместитель начальника Генштаба, генерал Узи Даян.

"Это маловероятно (военное столкновение между Ираном и Израилем — ред.), но если Иран продолжит строить форпост в Сирии, Израиль не сможет это принять. Я не думаю, что это приведет к крупному столкновению. Если Иран будет продолжать развивать ядерную программу, его нужно остановить. Мы думаем, что это надо делать при помощи санкций, дипломатических усилий, бойкотирования иранской нефти. Я думаю, это эффективно. Мы должны продолжать оказывать давление на Иран", — сказал Даян в беседе с РИА Новости.

По его словам, если Иран перейдет черту и разорвет соглашение по ядерной программе, "его нужно будет остановить". "Может ли Израиль остановить Иран? Ответ "да". Но мы хотим использовать военные действия только как совсем крайнюю меру. Иран может быть остановлен, но такую страну как Иран нельзя остановить с "пустым оружием". Так что когда мы говорим, что Иран нужно остановить, мы готовим себя к ситуации, когда Иран нарушает все правила и нам остается действовать. Это не стоит сейчас во главе угла, но такая возможность существует", — резюмировал он.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.