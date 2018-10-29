На Украину в поиске объектов для инвестирования прибыла торговая миссия США

КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Первая официальная торговая миссия США приехала на Украину для поиска перспективных объектов для инвестиций, сообщила в понедельник пресс-служба Минэкономразвития Украины.

"Сегодня, 29 октября, в Киеве первый вице-премьер Украины — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив встретил первую официальную торговую миссию министерства торговли Соединенных Штатов Америки, которая прибыла для поиска перспективных объектов для инвестиций на Украине", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам Кубива, общий интерес стран лежит в сферах агробизнеса, энергетики, инфраструктуры, IТ, промышленности.

"Мы также начали процесс приватизации по новому прогрессивному законодательству, которое создает исключительные инвестиционные возможности и для американских компаний ", — цитирует Кубива пресс-служба министерства.

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что первая официальная торговая миссия США, которая будет включать представителей 12 крупных американских компаний, приедет в октябре на Украину с целью поиска объектов для инвестиций и приватизации. Об этом договорились Кубив с заместителем министра международной торговли США Гилбертом Капланом.