На Украину в поиске объектов для инвестирования прибыла торговая миссия США

КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Первая официальная торговая миссия США приехала на Украину для поиска перспективных объектов для инвестиций, сообщила в понедельник пресс-служба Минэкономразвития Украины.
По словам Кубива, общий интерес стран лежит в сферах агробизнеса, энергетики, инфраструктуры, IТ, промышленности.
"Мы также начали процесс приватизации по новому прогрессивному законодательству, которое создает исключительные инвестиционные возможности и для американских компаний ", — цитирует Кубива пресс-служба министерства.
Ранее в Минэкономразвития сообщали, что первая официальная торговая миссия США, которая будет включать представителей 12 крупных американских компаний, приедет в октябре на Украину с целью поиска объектов для инвестиций и приватизации. Об этом договорились Кубив с заместителем министра международной торговли США Гилбертом Капланом.