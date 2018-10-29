Киев разместил в Донбассе станцию разведки производства США, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. Работа радиолокационной станции артиллерийской разведки производства США отмечена в подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"В жилом районе населенного пункта Золотое, в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ВС Украины, отмечена работа радиолокационной станции артиллерийской разведки AN/TPQ-48 американского производства", — сказал Марочко.

По его словам, станция выдает данные для минометных расчетов вооруженных сил Украины, которые, по данным Народной милиции ЛНР, ведут обстрелы жилых районов населенных пунктов республики.

"Командование ВСУ (вооруженных сил Украины — ред.) продолжает нагнетать обстановку в регионе, наращивая силы и средства вблизи линии соприкосновения. Своими действиями киевская власть подчеркивает свой агрессивный настрой в решении конфликта на Донбассе", — добавил Марочко.

Он уточнил, что в район населенного пункта Счастье прибыла колонна техники из двух БМП-1 и семи грузовых автомобилей типа "УРАЛ" с боеприпасами и топливом.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.