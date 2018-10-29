Экс-министра нефти Шри-Ланки арестовали по делу об убийстве демонстранта

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 окт — РИА Новости. Полиция Шри-Ланки в понедельник арестовала бывшего министра нефтяных ресурсов Арджуну Ранатунгу в рамках расследования убийства одного из участников демонстрации у здания нефтегазовой компании, сообщает местное издание Daily Mirror со ссылкой на полицию.

Накануне возле здания нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation (CPC) в Дематагоде (пригород столицы страны Коломбо) прошла акция протеста. Демонстранты собрались около офиса, когда туда прибыл экс-министр. Как сообщили впоследствии в полиции, сотрудники службы охраны, пытаясь обеспечить безопасность чиновника, открыли огонь по протестующим.

Согласно подтвержденным данным, трое пострадавших были доставлены в больницу, один из них впоследствии скончался.