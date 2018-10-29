Похищенный пиратами экипаж швейцарского судна освободили, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Двенадцать похищенных пиратами у берегов Нигерии членов экипажа швейцарского сухогруза Glarus освобождены после переговоров, сообщает швейцарское издание 24 Heures со ссылкой на швейцарское телеграфное агентство (ATS).

Пираты напали на сухогруз швейцарской компании Massoel Shipping 23 сентября. Всего на корабле находились 19 членов экипажа.

Как сообщает издание, экипаж был освобожден в пятницу после переговоров судовладельцев с похитителями. Заложники, среди которых были граждане Филиппин, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Украины и Румынии, были транспортированы в Швейцарию. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что освобожденный украинский моряк вернется на родину во вторник.

Пираты у берегов Нигерии нередко похищают членов экипажей с проходящих судов ради выкупа. Так, 21 апреля пираты атаковали нидерландское судно "ФВН Рапид". Среди захваченного экипажа был его капитан — гражданин России. Их удалось освободить спустя месяц. В начале февраля пираты в Нигерии захватили моряков с судна BBC Caribbean, среди которых семь россиян и один украинец, они были спасены спустя 26 дней, проведенных в плену.