Саакашвили собирается вернуться на Украину в 2019 году, заявил его соратник

КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернется на Украину в мае следующего года, после президентских выборов, заявил в понедельник его соратник, депутат Верховной Рады, член партии "Движение новых сил" Юрий Деревянко.

В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. Власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

"Саакашвили вернется в Украину в мае 2019 года, после… выборов президента. До выборов в парламент он будет активным участником политической жизни страны",- цитирует Деревянко украинское информагентство УНИАН.

Саакашвили в августе заявлял, что вернется на Украину, после того, как президент Петр Порошенко уйдет с должности. Также он анонсировал участие партии "Движение новых сил", лидером которой он является, в парламентских выборах на Украине в 2019 году.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы. О своем намерении участвовать в президентских выборах уже заявляли лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко; депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ; лидер Социалистической партии Илья Кива; соратник Саакашвили Юрий Деревянко.