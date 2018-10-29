Основатель "Кран Монтана" заявил о кризисе управления в мировой политике

ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международное сообщество находится в управленческом кризисе, президенту России Владимиру Путину приходится иметь дело с лидерами, которые не дотягивают до его уровня, рассказал в интервью РИА Новости основатель форума "Кран Монтана" Жан-Поль Картерон.
По его словам, президенту России приходится иметь дело с международными политиками, которые не дотягивают до его уровня, что создает проблемы в урегулировании конфликтов, в том числе на Украине.
"Я понимаю ситуацию, в которой сейчас находится президент России. Потому что у меня была возможность увидеть, что это исключительно рациональный человек с интеллектом, который очень быстро находит решение проблем. Но он сейчас полностью проигрывает, потому что ни один из элементов, который поможет продвинуться в решении проблемы, не является логическим или рациональным. Перед ним люди, которые не рациональны. И что касается человеческих отношений с этими людьми, то я предполагаю, что они никуда не приведут, потому что эти люди не его уровня", — сказал он.
Форум "Кран-Монтана" – неправительственная организация, созданная в 1989 году. Главная задача форума — содействие установлению прямых контактов между представителями деловых кругов, государственными и политическими деятелями различных стран. Особое значение придается развитию диалога и сотрудничества между Западной Европой и странами Центральной и Восточной Европы.
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