Трутнев предложил японскому министру сотрудничество на Сахалине

ТОКИО, 29 окт — РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев не обсуждал вопросов совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах в понедельник на переговорах с министром экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко, но предложил ему идею сотрудничества на Сахалине.

"Вопрос совместной деятельности на Курилах мы не обсуждали, я предложил реализовать совместный проект на Сахалине и, честно говоря, реакция была достаточно позитивной", — сказал Трутнев журналистам по итогам его переговоров в Токио.

Компания "Роза Хутор", напомнил он, вышла с предложением создать полномасштабный туристический комплекс на Камчатке, и Японии было предложено делать такой же на Сахалине. "Этим вместе можно позаниматься, Сахалин территория богатая, и если японские инвесторы с таким предложением выйдут, я уверен, что мы сможем им помочь в том, что они будут не одни в реализации этого проекта", — сказал Трутнев.

По его словам, на встрече с Сэко обсуждались проекты в области сельского хозяйства, где есть ряд ограничений, которые препятствуют реализации проекта выращивания риса в России, а также проекты, связанные с животноводческим направлением, где тоже есть ограничения. "Здесь тоже некоторое движение есть, будем надеяться, что эти переговоры тоже приведут к увеличению объемов сотрудничества между нашими странами", — сказал Трутнев.

Россия и Япония в настоящее время прорабатывают идею совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Япония претендует на их территорию, но в надежде на решение территориального спора решила развивать экономические проекты так, чтобы это не противоречило официальной позиции Токио по принадлежности островов.