Меркель должна уйти с поста канцлера, заявил глава СвДП

БЕРЛИН, 29 окт — РИА Новости. Ангела Меркель должна уйти не с поста лидера своей партии Христианско-демократический союз, а с должности канцлера, это пошло бы на пользу Германии, заявил журналистам в Берлине лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер.

"Меркель отказывается не от того поста. Возможно, для ХДС будет хорошо, если там появится новый босс, но для Германии было бы хорошо, если бы во главе правительства встал новый лидер", — сказал Линднер, добавив, что уход Меркель "сделает менее стабильным правительство, работа которого будет замедлена".

Ранее таблоид BILD сообщил со ссылкой на источники в ХДС, что Ангела Меркель готова отказаться от председательства в партии. Одновременно, по данным источников таблоида, она намерена сохранить за собой пост канцлера Германии.

По данным таблоида, решение Меркель связано с драматической потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, партия Христианско-демократический союз (ХДС) получила на выборах в Гессене 27% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 19,8%, "Зеленые" — 19,8%, "Альтернатива для Германии" — 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 7,5%, "Левые" — 6,3%.