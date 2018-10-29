Меркель должна уйти с поста канцлера, заявил глава СвДП

БЕРЛИН, 29 окт — РИА Новости. Ангела Меркель должна уйти не с поста лидера своей партии Христианско-демократический союз, а с должности канцлера, это пошло бы на пользу Германии, заявил журналистам в Берлине лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер.
Ранее таблоид BILD сообщил со ссылкой на источники в ХДС, что Ангела Меркель готова отказаться от председательства в партии. Одновременно, по данным источников таблоида, она намерена сохранить за собой пост канцлера Германии.
По данным таблоида, решение Меркель связано с драматической потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, партия Христианско-демократический союз (ХДС) получила на выборах в Гессене 27% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 19,8%, "Зеленые" — 19,8%, "Альтернатива для Германии" — 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 7,5%, "Левые" — 6,3%.