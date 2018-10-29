Лавров заявил о готовности России к сотрудничеству в борьбе с ксенофобией

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия готова сотрудничать с другими странами на международной арене для противодействия ксенофобии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в послании к участникам Второй московской международной конференции по противодействию антисемитизму и ксенофобии, организованной Российским еврейским конгрессом.

"Сегодня мы являемся свидетелями того, как в ряде стран, в том числе членах Евросоюза, усиливаются опасные тенденции антисемитизма, национального шовинизма, расовой и религиозной нетерпимости", — говорится в послании Лаврова, которое зачитал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По словам Лаврова, в настоящее время осуществляется неприкрытая пропаганда человеконенавистнических идей, активизируется деятельность радикалов и неонацистов, предпринимаются настойчивые попытки расколоть общество по национальному и языковому признакам.

"Видим в этом прямую угрозу фундаментальным ценностям демократии и прав человека, серьезный вызов международной и региональной безопасности и стабильности. Укрепление межнационального, межконфессионального мира и согласия по-прежнему остается безусловным приоритетом нашей государственной политики. Отечественная дипломатия продолжит противодействовать данным деструктивным тенденциям, готова к самому широкому сотрудничеству в этой области, в том числе с еврейскими общинами России и других государств", — добавил министр.

Вершинин в свою очередь напомнил, что Россия ежегодно вносит на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

"Это все официальное название, которое мы предлагаем. Но за этим названием есть документ, направленность которого всем очевидна. Последний раз такая резолюция была принята 19 декабря 2017 года в Нью-Йорке на пленарном заседании 72-й сессии Генассамблеи ООН. Мы призываем всех присоединиться к этой инициативе России, воздействовать на правительства, чтобы инициатива стала реальностью, чтобы такое отношение международного сообщества к этим явлениям было четко зафиксировано на уровне ООН", — сказал Вершинин.