Многие площадки, решавшие конфликты, дискредитированы, считает Памфилова

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Международные институты и площадки, где ранее решались многие вопросы и конфликтные ситуации, очень ослабли, а некоторые себя дискредитировали, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, выступая на научно-практической конференцию "Выборы. Сегодня и завтра".

"За 25 лет многое меняется, в каждом периоде были свои сложности. Сейчас специфика нынешнего периода отличается очень существенно тем, что резко изменилась международная ситуация в целом: ослабли международные институты, все те площадки, на которых раньше цивилизованно решались ряд проблем, конфликтов. К сожалению, многие площадки себя дискредитировали. Вообще тренд очень тревожный",- сказала Памфилова.

По ее словам, все это не может не сказываться на жизни россиян. При этом, по ее словам, народ в России всегда отличался сплочением, и, несмотря на все внешние вызовы, справляется с трудностями.

"Самая крепкая страна и власть — это та, которая опирается на народ. Именно это самое главное, и мы как избирательная система России обязаны обеспечивать в полной мере, чтобы народ был уверен, что именного его наказы, его кандидат на выборах честно побеждает", — добавила глава ЦИК.