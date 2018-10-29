МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Присутствие российских советников в Центрально-Африканской Республике и международная активность РФ способствуют стабилизации ситуации в стране и преодолению конфликтов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Ранее французские СМИ привели оценку министра обороны страны Флоранс Парли, заявившей о том, что РФ укрепила свое влияние в ЦАР, но это не содействует стабилизации в стране.

"Мы считаем, что эта информация (о дестабилизирующей роли российских советников – ред.) не имеет под собой оснований. В целом наша работа по ЦАР как с точки зрения и присутствия российских советников, так и с точки зрения нашей активности на международных площадках, в том числе ООН, на наш взгляд, оказывает стабилизирующий эффект на ситуацию, помогает в том числе африканским усилиям преодолеть там существующую напряженность и конфликт", — заявил дипломат.

Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что повстанцы в Центральноафриканской республике поставили правительству страны жесткий ультиматум: в двухдневный срок власти должны вывести с ряда территорий свои силы, "включая российских военных". Захарова ранее назвала эту информацию фейковой.