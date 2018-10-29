Россия настроена на расширение сотрудничества с Японией, заявил Трутнев

ТОКИО, 29 окт — РИА Новости. Россия настроена на расширение сотрудничества с Японией и такой настрой с обеих сторон должен принести результат, заявил в понедельник вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Вы знаете позицию президента РФ Владимира Путина, он настроен на расширение сотрудничества с Японией", — сказал Трутнев на встрече с японскими деловыми кругами в Токио.

По его словам, "такой двусторонний настрой на сотрудничество, должен принести большой результат".

Со своей стороны, глава японского банка международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда отметил развитие двусторонних проектов, в том числе по перегрузке СПГ на Камчатке.

"Японское правительство придает этому проекту большое значение с точки зрения развития Северного морского пути и формирования маршрутов поставок СПГ на азиатские ранке", — сказал Маэда. По его словам, в настоящее время заключено семь соглашений с японскими компаниями по сотрудничеству с Россией, в том числе с "Марубэни" и "Мицуи".