Россия настроена на расширение сотрудничества с Японией, заявил Трутнев

ТОКИО, 29 окт — РИА Новости. Россия настроена на расширение сотрудничества с Японией и такой настрой с обеих сторон должен принести результат, заявил в понедельник вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
По его словам, "такой двусторонний настрой на сотрудничество, должен принести большой результат".
Со своей стороны, глава японского банка международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда отметил развитие двусторонних проектов, в том числе по перегрузке СПГ на Камчатке.
"Японское правительство придает этому проекту большое значение с точки зрения развития Северного морского пути и формирования маршрутов поставок СПГ на азиатские ранке", — сказал Маэда. По его словам, в настоящее время заключено семь соглашений с японскими компаниями по сотрудничеству с Россией, в том числе с "Марубэни" и "Мицуи".