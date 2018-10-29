МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Компания Boeing заявила о готовности оказать техническую помощь в расследовании крушения самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии, говорится в опубликованном на официальном сайте компании заявлении.
Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 06.20 (02.20 мск) и пропал с радаров в 06.33 (02.33 мск). Первое сообщение, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа.