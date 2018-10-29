МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Авиакомпания Lion Air подтвердила информацию о крушении самолета у берегов Индонезии, на борту которого находился 181 пассажир, сообщается в заявлении авиакомпании, полученном в распоряжение РИА Новости.
"Авария самолета Lion Air, следовавшего рейсом JT 610 из Ценкаренга (район Джакарты — ред.) в Панкалпинанг (провинция Банка-Белитунг — ред.) произошла при взлете из Международного аэропорта Сукарно Хатта в 6.20 (по местному времени)", — говорится в заявлении.
Согласно документу, крушение самолета произошло спустя 13 минут после взлета.
Как сообщается в заявлении, на борту находились 178 взрослых пассажиров, один ребенок и двое младенцев.
Также в самолете находились три бортпроводника и техник. Кроме того, в заявлении отмечается, что всего на борту находились двое пилотов и шесть членов экипажа.
Подробнее о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>.