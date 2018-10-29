В Мексике при нападении бандитов убили четверых полицейских

МЕХИКО, 29 окт – РИА Новости. Четверо полицейских были убиты в воскресенье в лесистой местности мексиканского штата Мехико в результате нападения бандитов.

Как сообщает министерство общественной безопасности штата, нападение произошло в муниципалитете Алмолойя-де-Алькисирас. "Четверо сотрудников полиции штата попали в засаду вооруженных людей. Министерство отдает дань памяти товарищам, которые погибли при исполнении долга", – говорится в коммюнике ведомства.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях с места событий видны тела убитых полицейских, а также перевернутая преступниками машина, на которой ехали стражи порядка.