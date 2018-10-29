В Грузии на президентских выборах обработали 86 процентов бюллетеней

Бюллетени в урне на одном из избирательных участков в Тбилиси на выборах президента Грузии. 28 октября 2018

Бюллетени в урне на одном из избирательных участков в Тбилиси на выборах президента Грузии. 28 октября 2018

ТБИЛИСИ 29 окт – РИА Новости. Отрыв между основными фаворитами на выборах президента Грузии — независимым кандидатом Саломе Зурабишвили и оппозиционным кандидат Григолом Вашадзе — после подсчета обработанных 86,4% данных с участков составляет около 1%, сообщается на сайте ЦИК Грузии.

Зурабишвили набирает 38,64% голосов, — Вашадзе — 37,65%.

Центризбирком отмечает, что подсчитаны данные с 3191 участка из 3705.

Избирательные участки закрылись в 20.00 (19.00 мск). За должность президента боролись 25 кандидатов. По данным exit poll правящей партии "Грузинская мечта", независимый кандидат Саломе Зурабишвили лидирует на выборах с 52,3% голосов. Опрос также провели оппозиционная телекомпания "Рустави 2" и оппозиционная партия "Европейская Грузия". По данным этих опросов, должен состояться второй тур между Зурабишвили и кандидатом от объединенной оппозиции "Сила в единстве" Григолом Вашадзе.

Второй тур состоится в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не наберет более 50% голосов. Он должен состояться не позднее, чем через две недели после официального объявления результатов голосования.