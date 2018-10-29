Действующий президент Бразилии назвал сроки передачи власти

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Действующий президент Бразилии Мишел Темер заявил, что в понедельник начнёт передачу власти избранному главе государства Жаиру Болсонару.

Кандидат от социально-либеральной партии, ультраправый политик Болсонару победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, получив 55% по итогам подсчета 99% голосов. Кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад набрал 45%.

"Поговорил с избранным президентом Жаиром Болсонару. Попросил его сохранить тот энтузиазм, который у него есть, не только когда он говорил со мной, но и когда выступал сегодня ранее за поиск единства страны, ее спокойствия и гармонии. Я сказал ему, что с завтрашнего дня начнём передачу власти", — написал Темер в своем аккаунте в Twitter.

Новый президент вступит в должность 1 января 2019 года на срок в четыре года.