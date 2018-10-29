В Сан-Паулу полиция кордонами разделяет сторонников и противников Болсонару

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сторонники и противники избранного в воскресенье президента Бразилии Жаира Болсонару собрались в центре Сан-Паулу вечером в воскресенье, полиция старается не допустить столкновений, с помощью кордонов разделяя толпу.

В воскресенье в Бразилии прошёл второй тур выборов президента страны, в котором побеждает ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару, известный своими радикальными и неоднозначными высказываниями.

Согласно трансляции телеканала Globo, несколько сотен тысяч человек собрались в Сан-Паулу, среди которых есть как сторонники, так и противники Болсонару. Сторонники избранного президента запускают фейерверки и приветствуют результаты второго тура выборов громкими криками и сигналами машин. Полиция выстраивает живые кордоны, чтобы не допустить столкновений.