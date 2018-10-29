США призвали президента Шри-Ланки созвать парламент для избрания премьера

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США призвали президента Шри-Ланки Майтрипалу Сирисену созвать парламент для избрания нового премьер-министра страны, сообщается в заявлении представителя госдепа Хезер Науэрт.

Ранее местное издание Daily Mirror со ссылкой на полицию сообщило, что протестующие собрались около здания нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation (CPC) на Шри-Ланке, когда туда приехал бывший министр нефтяных ресурсов страны Арджуна Ранатунга. Сотрудники службы безопасности министра открыли огонь по протестующим, один человек погиб, двое пострадали.

"США продолжают с беспокойством следить за развитием ситуации на Шри-Ланке. Мы призываем все стороны воздержаться от угроз и насилия. Мы призываем президента, при консультации со спикером, немедленно созвать парламент и позволить избранным демократическим путем представителям народа Шри-Ланки выполнить их обязанность, чтобы утвердить того, кто будет руководить их правительством", — говорится в заявлении.

Ранее местный телеканал News First со ссылкой на заместителя генерального секретаря парламента Нила Иддавала сообщил, что президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена назначил перерыв в работе парламента, который продлится до 16 ноября.

Накануне бывший президент Шри-Ланки Махинда Раджапаксе был приведен к присяге в качестве премьер-министра. В ответ ранее занимавший должность премьера Ранил Викрамасингхе заявил, что сохраняет большинство в парламенте и согласно конституции все еще является премьер-министром страны.