Ультраправый кандидат Болсонару лидирует на выборах президента Бразилии

МЕХИКО, 29 окт – РИА Новости. Ультраправый кандидат Жаир Болсонару лидирует по итогам второго тура выборов президента Бразилии после подсчета 88,5% бюллетеней.
Как сообщает высший избирательный суд страны, Болсонару получает 55,7% голосов. Его соперник, кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад пока набирает 44,3 % голосов.
Согласно обнародованным данным exit poll Бразильского института изучения общественного мнения и статистики Ibope Болсонару набирает 56% голосов, его соперник Аддад 44% голосов.
Победителем станет кандидат, набравший большее число голосов. Новый президент вступит в должность 1 января 2019 года.