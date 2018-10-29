Земан: с Россией не обязательно соглашаться, но с ней надо разговаривать

ПРАГА, 29 окт – РИА Новости. С Россией не обязательно соглашаться, но с ней необходимо разговаривать, самое глупое – это игнорировать друг друга, заявил в воскресенье вечером чешский президент Милош Земан, выступая по Чешскому ТВ.

"Мы не обязаны соглашаться с Россией, но мы должны с ней разговаривать. Самое глупое, что мы можем сделать – это игнорировать один другого. Когда люди не разговаривают, то между ними отсутствует коммуникация, не происходит развития отношений. И мне жаль тех людей, которые с удовольствием придумывают себе недругов", — сказал Земан.

По словам чешского президента, ему очень симпатична политика бывшего главы Франции Шарля де Голля и его "политика всех азимутов".

"Это была очень мудрая мысль. И я с удовольствием езжу и в Россию, и в Китай как сторонник экономической дипломатии, потому что важно искать новые рынки. Меня иногда называют "китайским агентом", потому что я был в Китае уже три раза и в ноябре еду туда в четвертой раз. Но, например, канцлер Германии Ангела Меркель была в Китае 11 раз и заключила там немало весьма выгодных торговых контрактов", — сказал Земан.