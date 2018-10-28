Эйфелева башня погасит подсветку в память о погибших в синагоге в США

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Эйфелева башня погасит подсветку в память о жертвах стрельбы в синагоге "Древо Жизни" в историческом районе Сквирел Хилл в американском Питтсбурге, сообщила мэр Парижа Анн Идальго в своем микроблоге в Twitter.

"Я выражаю свою полную поддержку еврейской общине, а также всем жителям Питтсбурга, после нападения, совершенного на синагогу. Я также выражаю солидарность моему другу (мэру Питтсбурга — ред.) Биллу Педуто. Париж и парижане вместе с вами", — написала мэр.

Согласно заявлению Идальго, подсветка погаснет в полночь в ночь с субботы на понедельник.

Нападение на синагогу произошло утром в субботу в американском Питтсбурге, когда там собрались люди на церемонию. Стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. В результате стрельбы погибли 11 человек.