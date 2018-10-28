Подозрительный предмет в аэропорту Атланты оказался неопасным

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Международный аэропорт города Атланта в американском штате Джорджия вернулся к обычному режиму работы после обнаружения подозрительного предмета, сообщила администрация воздушной гавани в Twitter.

Ранее местная газета Atlanta Journal Constitution сообщила, что подозрительный предмет был обнаружен в аэропорту американского города Атланта (штат Джорджия), работа международного терминала была изменена: пассажиропоток международного терминала перенаправлен на секцию вылетов, парковки закрыты. Как заявила представитель аэропорта Элиз Дурхам, полиция и пожарные прибыли на место, чтобы исследовать подозрительный объект. Сотрудники полицейского подразделения по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств также прибыли на место. Сообщается, что никто из пассажиров не пострадал. Ситуация не повлияла на вылеты и прилеты аэропорта.

"Пассажиропоток международного терминала восстановлен. Все парковки открыты и работают в штатном режиме. Спасибо за ваше терпение", — говорится в Twitter аэропорта.

По данным местной газеты Atlanta Journal Constitution, в ходе расследования было установлено, что в подозрительной сумке не было ничего угрожающего жизни — там было два фонарика и радио.