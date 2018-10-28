В Мексике предвыборная кампания Обрадора получила "Политический Оскар"

МЕХИКО, 28 окт — РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил признание за проведение лучшей предвыборной кампании в рамках конкурса Reed Latino Awards 2018 года, который также называют "Политическим Оскаром" Латинской Америки.

"Согласно Reed Latino 2018, наша президентская кампания была лучшей. Поздравляю Хесуса Рамиреса, Ивана Сильву и Карлоса Сальсеса (организаторы кампании – ред.)", — сообщил Лопес Обрадор в своем микроблоге в Twitter.

Еще одна награда конкурса присвоена в разделе лучшая предвыборная песня композиции Hoy despierto ("Сегодня проснулся"), которая использовалась в кампании Лопеса Обрадора.

Кандидат от левых сил Лопес Обрадор победил на выборах 1 июля. Он займет пост президента Мексики на шесть лет с 1 декабря 2018 года.