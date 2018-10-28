В аэропорту Атланты обнаружили подозрительный предмет

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Подозрительный предмет был обнаружен в аэропорту американского города Атланта (штат Джорджия), работа международного терминала была изменена, сообщила местная газета Atlanta Journal Constitution.

"Пассажиропоток международного терминала перенаправлен на секцию вылетов. Парковки также закрыты", — сообщается в Twitter аэропорта.

Как заявила представитель аэропорта Элиз Дурхам, полиция и пожарные прибыли на место, чтобы исследовать подозрительный объект. Сотрудники полицейского подразделения по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств также прибыли на место.

🚨 Traffic update: International Terminal traffic is back to normal.



All parking decks are open and fully operational. Thank you for your patience. — Atlanta Airport (@ATLairport) 28 октября 2018 г.

Сообщается, что никто из пассажиров не пострадал. Ситуация не повлияла на вылеты и прилеты аэропорта.