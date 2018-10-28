Экзитпол "Грузинской мечты": на выборах президента побеждает Зурабишвили

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишивили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", побеждает на выборах президента страны с 52,3 % голосов, свидетельствуют данные exit poll, проведенные по заказу партии.
Выборы президента Грузии путем прямого голосования завершились, все избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (19.00 мск). По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей по данным на 17.00 (16.00 мск) составила 38,6%.
В воскресенье в Грузии прошли выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это были последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендовали 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.
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