Экзитпол "Грузинской мечты": на выборах президента побеждает Зурабишвили

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили голосует на выборах президента Грузии на избирательном участке в Тбилиси. 28 октября 2018

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили голосует на выборах президента Грузии на избирательном участке в Тбилиси. 28 октября 2018

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишивили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", побеждает на выборах президента страны с 52,3 % голосов, свидетельствуют данные exit poll, проведенные по заказу партии.

Опрос избирателей на выходе со 100 избирательных участков провела исследовательская организация "Психопроект". По данным опроса, второе место по итогам выборов занимает оппозиционный кандидат Григол Вашадзе с 28,1% голосов.

Выборы президента Грузии путем прямого голосования завершились, все избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (19.00 мск). По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей по данным на 17.00 (16.00 мск) составила 38,6%.

В воскресенье в Грузии прошли выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это были последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендовали 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.

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